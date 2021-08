“La sparatoria di questa notte non è che la punta dell’iceberg. La verità è una: Massa Lombarda è una città abbandonata a se stessa perché il sindaco, che tra l’altro è il responsabile della sicurezza della Bassa Romagna, in realtà di sicurezza non si è mai occupato”. Così il consigliere regionale della Lega Emilia-Romagna Andrea Liverani ha commentato la sparatoria della scorsa notte all’esterno di un bar della cittadina Ravennate.

“I massesi non meritano questo scempio e non meritano un primo cittadino che non ha mai messo in campo azioni per combattere la criminalità. Bisogna essere concreti per evitare che Massa si trasformi in un Far West. Purtroppo anni di errori da parte delle amministrazioni comunali hanno permesso che tutto questo potesse accadere senza il minimo controllo” ha aggiunto l’esponente del Carroccio.

“Il degrado è frutto della mancanza di strategie di tutela del territorio e di controlli serrati ed efficaci per evitare che atti criminali possano essere compiuti tranquillamente sulle strade cittadine” ha concluso Liverani.