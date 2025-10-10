Alcuni giorni fa, i carabinieri della Stazione di Conselice, hanno denunciato un 69 enne per il reato di lesioni colpose.

Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata da un 42enne, residente nella provincia di Ferrara: impegnato in alcuni lavori di bonifica di un canale, presso un campo agricolo di proprietà di una nota azienda locale, il 42enne era stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco, sparato da un cacciatore poco distante.

L’uomo era stato costretto a ricorrere alle cure ospedalierie. Lo sparo è risultato non indirizzato verso l’uomo, bensì verso un volatile che in quel momento si trovava lungo la traiettoria del tiro.

Gli immediati accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di individuare l’autore, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna, poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose.

Le indagini circa il possesso dei requisiti al maneggio delle armi sono ancora al vaglio dei militari. In via cautelare, i carabinieri hanno comunque ritirato le armi al cacciatore.