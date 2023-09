“Come noto, via Marabina è l’unica strada che collega Ponte Nuovo alla località turistica di Lido di Dante, e si snoda tortuosamente a ridosso dell’argine dei Fiumi Uniti. Si tratta di una strada molto stretta e priva di banchina in entrambe le corsie, piena di curve e come altre arterie, del resto, con una carente manutenzione.

Ad aggravare la viabilità, inoltre, è presente lungo l’argine e oltre il ciglio della strada, una vera e propria selva disordinata di arbusti e piante d’ogni genere compresa una fitta estensione di canne. Soprattutto queste piante erbacee dal fusto lungo, tendono a flettersi fino ad invadere, oltretutto, la carreggiata a lato dell’argine del fiume, riducendo in questo modo la larghezza della strada e producendo disagi e pericoli per la viabilità durante il transito delle auto, per questo costrette a schivare tali ostacoli arborei legnosi.

La semplice manovra tesa ad evitare questo folto ammasso di canne, porta il guidatore a spostarsi oltre la metà della careggiata proprio in ragione delle limitate dimensioni della corsia di marcia e ciò rappresenta un serio problema soprattutto di sicurezza dei veicoli in transito. In pratica la manutenzione dei fiumi e degli argini, ahinoi, compete agli organi della Regione e nella fattispecie all’Agenzia per la sicurezza del territorio, i quali, evidentemente come se nulla fosse accaduto, persistono nella carenza di cura per l’ambiente, quasi inconsapevoli delle varie situazioni di pericolo ogni giorno presenti in queste zone. E per questo, pur consapevole delle competenze del Comune limitate unicamente agli interventi di sfalcio dell’erba nei cigli della strada, ricordo come il Sindaco abbia, tuttavia, la ‘responsabilità diretta al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana’.

Proprio per tale ragione si esorta il primo cittadino esercitare le proprie prerogative al fine di attenuare questo fenomeno di crescita incontrollata delle citate canne erbacee perenni che stanno invadendo, oltretutto, non solo un lato di via Marabina, ma anche via 56 Martiri, alcune zone di Madonna dell’Albero tra cui quella a ridosso del ponte sulla Cella”.

Gianfranco Spadoni (consigliere Cambiamo il comune Area 2 Lista per Ravenna)