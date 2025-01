Alcuni cittadini proprio nel pomeriggio di ieri sabato 25 gennaio, hanno atteso invano il passaggio dell’autobus n.4 alla fermata di fronte al teatro Alighieri, senza tra l’altro, alcuna comunicazione da parte della società di gestione del trasporto pubblico. Se non quella ufficiosa con la quale si motivava la sospensione di determinate corse a causa della malattia di alcuni autisti. Questi cittadini di mezza età hanno sostato oltre un’ora davanti al citato teatro con la speranza che passasse l’autobus numero 4 poi sono stati costretti, loro malgrado, a non utilizzare i mezzi pubblici ricercando un’altra soluzione. Questa situazione appare imbarazzante soprattutto se si considera la solidità societaria che gestisce il trasporto pubblico locale che ancora una volta, tuttavia, scivola nella famosa buccia di banana, per una gestione organizzativa a dir poco dilettantistica. Ovviamente lo stato di salute del personale non è affatto in discussione, mentre appaiono evidenti la disorganizzazione e la gestione di un servizio pubblico a tutti gli effetti inefficiente e lacunoso, sul quale anche l’Amministrazione comunale dovrebbe intervenire .