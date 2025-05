“La proposta del presidente Ottavio Righini dell’associazione 50 & più aderente alla Confcommercio di istituire un assessorato con delega alle problematiche della terza età, certamente va tenuta in attenta considerazione.

È vero che l’argomento riguardante la terza e la quarta età è di per sé trasversale in quanto coinvolge l’aspetto sanitario, quello sociale, del welfare, la questione abitativa, la nota dolente dei ricoveri nelle strutture protette, e tanto altro, tuttavia una ‘delega pesante e specifica’ come quella richiesta potrebbe sicuramente affrontare in modo più diretto ed incisivo tutte le varie tematiche insite in questo settore così importante quanto delicato. Si aggiunge, peraltro, un altro obiettivo legato al suggerimento avanzato dal presidente Righini cioè quello di semplificare le procedure e costituire una sorta di cabina di regia e di coordinamento con gli altri componenti della giunta per rendere più facile alle famiglie la ‘gestione’ delle persone di una certa età.

Oltre ad un collegamento organico con i vari soggetti dell’esecutivo comunale, tale ipotetica nuova delega potrebbe rappresentare il veicolo positivo nei confronti degli enti più interessati a cominciare dall’Azienda Usl, dai Servizi sociali e, non ultimi, dai patronati in un’ottica di tutela e di supporto a tutto vantaggio dei cittadini e delle famiglie. Ben venga, dunque, una tale sperimentazione.

In particolare la nostra Lista ha riservato su questi temi un corposo programma denso di proposte e soluzioni, proprio per venire incontro alle esigenze degli anziani e delle loro famiglie.”

Gianfranco Spadoni – candidato al Consiglio comunale – Lista per Ravenna