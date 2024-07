“Alcune settimane fa i cittadini e i turisti hanno avuto modo di vedere ed apprezzare il servizio svolto a cavallo da parte della polizia di Stato. Non si è trattato certamente di un’esibizione rappresentativa né tanto meno folcloristica, ma di un utile servizio che contribuisce ad aumentare i livelli di sicurezza del nostro territorio. Sull’onda di tale iniziativa un esponente della giunta municipale ha ventilato l’ipotesi di valutare la possibilità di istituire un reparto a cavallo anche per il Corpo di polizia municipale. Un’idea rispettabile e forse suggestiva, ma il centro storico ha più che altro la necessità di una sorveglianza assidua da parte di vigili specie in alcune zone critiche della città in cui non è indispensabile la presenza di equidi ma di agenti in grado di prevenire e vigilare stando in mezzo alla gente. Tra l’altro la presenza di vigili urbani in città potrebbe rivelarsi molto utile anche per i turisti i quali molto spesso non trovano nessun agente cui chiedere informazioni e aiuti. E questa carenza è evidente e particolarmente avvertita per una città turistica come la nostra. E per far fronte a queste esigenze, quindi, consiglierei semplicemente il ‘cavallo di san Francesco’ !”