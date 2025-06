“Ringrazio sentitamente gli elettori che hanno appoggiato con il loro voto la nostra lista ed in particolare i 266 cittadini che hanno riposto fiducia indicando il mio cognome. Un grazie davvero molto sincero e sentito. Allo stesso tempo mi rendo perfettamente conto del gravoso impegno che richiederà attenzione e altruismo per affrontare le numerose problematiche del nostro territorio. E in coerenza con la mia storia e con il mio passato, ritengo di potere assicurare il mio dovere che intendo compiere in modo responsabile, privilegiando sempre il dialogo e il confronto, ma allo stesso tempo in maniera ferma e determinata. Con questo spirito desidero mettere in secondo piano le sterili polemiche che oltretutto non mi appassionano, per dare spazio piuttosto ai contenuti e alle principali questioni locali. Ravenna, infatti, non ha bisogno di assistere a litigiosità, scontri verbali o vendette trasversali, ma di persone in grado di affrontare i non pochi temi che affliggono la città, possibilmente con il coinvolgimento di tutti . Questo è il mio sincero auspicio e allo stesso tempo rappresenta la personale manifesta volontà di operare con tali presupposti per il solo bene dei nostri cittadini.”

Gianfranco Spadoni