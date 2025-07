“Il Sindaco Barattoni, in occasione della presentazione del suo programma, ha posto l’accento sul turismo dichiarando testualmente che “ nei prossimi anni sarà fondamentale promuovere un nuovo modello di offerta turistica integrata….con l’obiettivo di prolungare il soggiorno dei visitatori e valorizzare pienamente tutte le eccellenze del nostro territorio ”. Considerazione condivisibile che, tuttavia, fa emergere la consapevolezza di come questo comparto mostri segni palesi di sofferenza. D’altra parte analizzando i dati turistici relativi al 2025, emerge una situazione con luci e ombre. Del resto i dati del corrente anno 2025 registrano un totale visitatori pari al 110,648, – 4,4% rispetto al 2024, un segno meno – 9,5% rispetto al 2024 per i turisti italiani, mentre gli stranieri fanno emerge un segno positivo + 14% rispetto sempre all’anno precedente. Alla luce di questi dati abbastanza significativi e, non ultimo, della consapevolezza del Sindaco di proporre una rivisitazione programmatica del settore, occorre tradurre la progettualità in azioni concrete.

A cominciare da una rivitalizzazione del sistema di trasporto pubblico in mano a Start Romagna senza dimenticare l’esigenza di una migliore razionalizzazione dell’accoglienza e dei collegamenti con gli arrivi delle navi di crociera. Anche i lidi richiedono una messa punto per una loro più completa valorizzazione attraverso una maggiore cura e adeguati arredi. Cui si aggiunge un buon controllo della Polizia urbana per assicurare buone condizioni di vivibilità dei territori in cui conciliare il sano divertimento con la vacanza delle famiglie e la tranquillità dei residenti.

Più in generale la parola chiave del nostro turismo è l’integrazione come approccio fondamentale per coordinare interventi pubblici e privati valorizzando le varie peculiarità di cui è ricco il territorio: risorse naturali, cultura, arte, enogastronomia, sport ecosostenibile, ecc.

Se il Sindaco accetterà il nostro contributo, noi saremo pienamente disponibili a farlo.”