“La passerella del Parco Marittimo di Marina che si snoda parallelamente alla linea della costa nel retro degli stabilimenti balneari è un percorso immerso nella pineta il cui transito è consentito ai pedoni e ai ciclisti. Una parte di fronte all’ex colonia opportunamente segnalata, tuttavia, è consentita solo ai pedoni, ma la mancanza di senso civico spesso fa registrare il transito anche di persone in bicicletta. Questo produce spesso inconvenienti di vario genere oltre a rappresentare un reale pericolo per coloro che procedono camminando in tale percorso. Per scongiurare incidenti ma allo stesso tempo per fare rispettare la chiara segnaletica collocata a lato della passerella, si rende necessario il pieno rispetto delle regole comportamentali. Oltre ad ipotizzare l’installazione di eventuali tornelli proprio per scoraggiare i ciclisti irrispettosi delle regole. Per queste ragioni si esorta la Polizia locale nelle frequenti presenze lungo le strade dei lidi, a vigilare affinché vi sia una fruizione corretta e serena del citato tratto.

Si chiede dunque al Sindaco di porre rimedio a queste situazioni di palese irregolarità, sollecitando il Corpo di polizia locale a compiere controlli sistematici.

È gradita una risposta scritta”