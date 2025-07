“Come noto, grazie all’ intervento del capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, il varco con telecamera diretto a Marina di Ravenna nelle giornate di sabato e domenica potrà essere superato tranquillamente dalle auto autorizzate e munite di contrassegno per disabili già registrate presso i competenti uffici del Comune. Uffici che, peraltro, originariamente hanno rilasciato tale permesso. Per coloro invece che non hanno comunicato le targhe del loro autoveicolo, e si presume riguardi principalmente i turisti e i non residenti nel Comune, sorge l’obbligo di dare comunicazione entro cinque giorni a mezzo e mail ai citati uffici. Una procedura e un onere intricati che tendono ad appesantire la vacanza o il semplice passaggio dal varco elettronico, in contrasto con la normativa vigente la quale stabilisce chiaramente che le persone con disabilità possano circolare e sostare liberamente nelle ZTL purché il contrassegno unico europeo sia esposto e la persona con disabilità sia a bordo o alla guida del veicolo. Anche per i titolari di contrassegno non residenti, quindi, occorrerebbe stabilire un criterio e delle modalità tese a snellire le procedure burocratiche nei confronti di persone già gravate da problemi seri di altro genere. Oltretutto la comunicazione mediante e mail non è sempre uno strumento disponibile e alla portata di tutti, quando forse una semplice telefonata potrebbe risolvere il problema evitando inutili disagi.”