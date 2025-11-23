“Si può tranquillamente affermare che Ravenna detiene alcun record straordinari: l’elevato consumo di territorio e la proliferazione oramai incontrollata della grossa rete distributiva. Ieri, 21 novembre è stato aperto il nuovo Eurospar nell’area ex Amga ed è già nell’aria il progetto di un nuovo supermercato Cia-Conad nell’ex area della storica cooperativa Cmc in via Trieste. Una situazione grottesca e alquanto pericolosa per la difficile tenuta della piccola rete commerciale.

Le varie amministrazioni comunali che si sono succedute, evidentemente hanno trascurato il pericolo e le ripercussioni negative derivate da questo aumento spropositato di grandi centri che di fatto sbilanciano il sistema commerciale a scapito della piccola rete distributiva.

La fotografia è davvero impietosa e alquanto preoccupante. Oltretutto non si tratta solo delle chiusure di non poche attività nel centro storico e più in generale nella città, ma la questione assume dimensioni ben più vaste che riguardano i numerosi piccoli centri del forese in cui le saracinesche abbassate cominciano ad essere di numero molto elevato.

Non si assiste ad un fisiologico turnover, ma siamo di fronte a chiusure definitive con tutte le conseguenze relative sul piano sociale ed economico. Il piccolo commercio, ovvero il negozio tradizionale dove ancora è presente, riesce a sopravvivere con difficoltà senza, peraltro, nessun tipo di aiuto o incentivo fiscale per favorirne il mantenimento.

Purtroppo è mancata nel tempo una ‘politica’ adeguata di sostegno e rilancio dell’attività tradizionale in un quadro complessivo in cui emergere una sorta di rassegnazione se non addirittura di compiacimento per i record negativi della pubblica amministrazione!