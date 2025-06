“La telecamera attiva nel fine settimana posta agli inizi di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel primo weekend del 21 e 22 giugno 2025 ha registrato circa 1800 accessi impropri. Al momento non è dato di sapere il numero di sanzioni effettive probabilmente perché il programma in uso non è ancora in grado di ‘ripulire’ gli accessi autorizzati, ma certamente si tratterà di una quantità abbastanza elevata anche se non manca certamente la segnaletica un po’ sparsa nelle principali vie di comunicazioni diretta ai lidi per informare della presenza del divieto di accesso. Confermo la mia contrarietà per molte ragioni a tale provvedimento restrittivo, soprattutto se si considerano gli effetti negativi provocati a palese svantaggio degli operatori economici posti sul viale e, non ultimo, del sondaggio completamente ignorato promosso dalla locale Pro Loco nel 2024. Indagine che indicò l’orientamento di non porre alcun correttivo e di lasciare immutata la percorribilità della strada con il 57% dei voti, mentre il 36% dei voti si espresse favorevolmente e il 6,9 % non avvertì particolari differenze.

Ciò premesso, si chiede di conoscere in forma scritta il numero di sanzioni effettivamente comminate nel primo fine settimana del 21 e 22 giugno 2025.”