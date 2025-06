“Dopo l’alluvione del 2023 che ha lasciato pesanti strascichi in buona parte del territorio, anche nella frazione di Roncalceci vengono segnalati da tempo problemi di mancata manutenzione ordinaria di alcune strade che versano in uno stato pietoso. Non si tratta di vie di competenza provinciale ma di esclusivo interesse comunale. In particolare viene richiamata l’attenzione su via Minarda, via della Produzione e via dell’Orso le quali versano in uno stato di incuria e di degrado totale.

Lo stesso Consiglio territoriale ha segnalato a suo tempo questo problema molto serio senza ottenere, tuttavia, impegni di intervento da parte degli uffici competenti del Comune. Da questa situazione, tra l’altro, si ricava come l’organo elettivo di Roncalceci, – ma il concetto può essere esteso più in generale a tutti i Consigli territoriali, – non abbia ottenuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione comunale. Inoltre, certo non secondario a questo primo rilievo, emerge a tutto tondo il mancato intervento del Comune in ordine ai problemi del forese che dopo due anni dall’alluvione non ha ancora provveduto a sistemare le strade in oggetto. A margine, poi, non è possibile non osservare che gli enti pubblici sono molto tempestivi ad esprimere aspre critiche contro il governo per il presunto mancato trasferimento di risorse, ma poi nel concreto latita nei suoi compiti primari.

Alla luce di quanto sopra si chiede al Sindaco quali interventi intenda effettuare in queste strade dissestate indicando i tempi di attuazione dei lavori; inoltre si chiede espressamente se non ritenga istituzionalmente corretto fornire le informazioni di merito allo stesso Consiglio territoriale.”