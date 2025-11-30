“La notizia di fine anno da parte dell’Amministrazione comunale relativa all’aumento del costo dei parcheggi nel centro storico rappresenta un po’ una doccia fredda se si pensa alle difficoltà di ogni genere presenti nel cuore cittadino. L’economia del centro urbano avrebbe necessità di essere ‘rinvigorita’ e compensata attraverso misure incentivanti per evitare la lenta agonia iniziata da tempo. Invece, purtroppo, anche questo provvedimento va nella direzione opposta e quel che appare più grave è l’assenza di voci contrastanti soprattutto da parte di qualche associazione disposta ad accettare supinamente questo aumento. Oltretutto la sperimentazione dell’autobus numero 80 gratuito nel tratto compreso fra il parcheggio Esp di via Bussato e quello del Pala De André con attraversamento del centro cittadino in fase di sperimentazione, si sta dimostrando un vero flop soprattutto perché non è sufficientemente pubblicizzato. Pochissime persone sono informate di tale opportunità gratuita.

Indubbiamente questa rappresenta un’iniziativa apprezzabile con un investimento di circa 40.000,00 euro da parte del Comune a favore di Start Romagna, con lo scopo precipuo di incentivare l’uso del mezzo pubblico e al contempo di favorire l’accesso al cuore cittadino, tuttavia al momento i risultati non sono quelli sperati. Anche se si esprime un giudizio positivo sulla gratuità seppur tardiva del citato autobus, occorre puntare, tuttavia, su una più adeguata pubblicizzazione se non si vuole vanificare del tutto l‘iniziativa adottata.

Ritornando al tema dell’aumento della sosta unito all’ oggettiva difficoltà di raggiungere le vie del centro a causa delle zone a traffico limitato, questa decisione non rappresenta certamente la scelta ottimale per invogliare i cittadini a percorrere gli spazi più centrali della città. Almeno all’orizzonte si si confida nella consueta boccata di ossigeno derivata dalla gratuità dei parcheggi durante il mese delle festività natalizie.”