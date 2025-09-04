“L’aria che in tutta la città si respira da alcuni giorni è davvero irrespirabile. Non solo il centro storico, ma buona parte del perimetro urbano è letteralmente invaso da aria maleodorante. Condizione che non rappresenta certamente un buon bigliettino da visita per la città e il suo turismo oltre, naturalmente, a creare situazioni di perdurante disgusto per i concittadini.

Purtroppo la dinamica si ripete puntualmente in modo recidivante e alla luce di questo è inevitabile trarre la conclusione che gli enti preposti, ossia Comune ed Arpae, non abbiano richiesto in precedenza ai soggetti direttamente interessati alcun correttivo per porre rimedio ad una situazione a dir poco sgradevole e ai limiti della sopportabilità. Ricordo che anche nel mese di luglio avvenne la stessa cosa, poi superata dopo pochi giorni.

Difficile stabilire la ragione di quanto sta accadendo.

Si fanno ipotesi sullo spandimento di fertilizzanti o di stallatico nei campi, sicuramente privo di nocività per la salute, tuttavia occorre ricercare le cause oggettive che determinano tale situazione per porvi rimedio.

S’invita dunque i soggetti preposti ad approfondire l’argomento per rimediare questo tipo di inquinamento olfattivo che crea disagio e disgusto.”