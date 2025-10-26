“Come noto sono in atto gli interventi di manutenzione straordinaria di molte stazioni ecologiche del territorio finanziati dal PNRR. Purtroppo i cittadini lamentano la contemporaneità delle chiusure dei vari siti di conferimento costringendo gli utenti a continui spostamenti per raggiungere le poche strutture aperte in cui si verificano, tra l’altro, lunghe file in attesa. La città e non meno anche i lidi stanno subendo questi disservizi non certamente privi di disagi. In particolare nella costa si registra la contemporanea chiusura di Marina di Ravenna, Lido Adriano e Marina Romea con presumibile apertura al pubblico a fine novembre, ma anche quella di Lido di Classe chiuderà a breve i propri cancelli per lo stesso motivo. Insomma le varie realtà del litorale restano completamente sguarnite di un servizio importante. Una situazione che crea davvero problemi seri ai cittadini desiderosi di compiere correttamente il loro conferimento. Oltretutto si corre il rischio di vanificare il sistema di premialità “ portare i rifiuti alla stazione ecologica ti premia con sconti in bolletta “ introdotto da Hera a favore dei cittadini. Infatti le persone più volenterose e che in qualche modo confidano su questa premialità, oltre al disservizio rischiano di perdere seppur modesto, un piccolo bonus in bolletta il quale, probabilmente, per alcune famiglie rappresenta un utile introito. Dunque non si contestano i lavori di ammodernamento delle isole ecologiche, ma si rileva soprattutto il fatto che sono davvero troppe quelle chiuse contemporaneamente: una situazione che potrebbe favorire l’utente a disperdere per strada il rifiuto.

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Sindaco di intervenire affinché siano rispettate le date di riapertura delle singole isole ecologiche individuando, al contempo, percorsi tesi a migliorare la situazione attuale di precarietà. Inoltre proprio per assicurare il massimo rispetto dei cittadini, va chiarito se Hera riconosca nei siti aperti al pubblico la misura di premialità con lo sconto in bolletta.”