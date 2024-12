“L’area Lama sud in cui insiste un Polo Scolastico e una fitta urbanizzazione ha un proprio laghetto o, meglio, un vero e proprio stagno. Proprio nella via dedicata a Marco Vitruvio l’architetto considerato il più famoso teorico dell’architettura di tutti i tempi, si registra una situazione davvero grave e imbarazzante in un’ area destinata a verde pubblico. Proprio perché a seguito di giornate piovose, il terreno non riesce a drenare le piogge e l’acqua resta per periodi molto lunghi in superficie con gravi danni per la vegetazione. Le piogge, infatti, non filtrano correttamente nel terreno e si creano dannosi accumuli di acqua che provocano seri danni alle piante e al tappeto erboso. I ristagni di acqua infatti provocano marciume, danni al processo vegetativo delle piante e soprattutto con il caldo favoriscono la proliferazione di insetti oltre ad emanare odori nauseabondi. Purtroppo questa fascia verde di rispetto di fatto non può essere utilizzata e, come si diceva, pian piano a causa dell’asfissia delle radici dovuta al ristagno prolungato le piante e il verde sono destinati a scomparire.

Alla luce di quanto sopra si chiede se non siano necessari interventi con sistemi idonei di drenaggio contro il ristagno idrico finalizzati a risolvere questo problema non solo dai risvolti estetici, ma soprattutto estremamente dannoso per le piante e per l’ambiente.”