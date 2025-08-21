“L’ennesima chiusura del Ponte mobile, che evidentemente richiede frequenti interventi di manutenzione rispetto alla precedente gestione in mano al privato, aumenta sensibilmente i problemi di viabilità con notevoli disagi. In un momento, peraltro, caratterizzato da una serie di lavori in corso da parte di Anas e la contemporanea chiusura del ponte Assi: una situazione che costringe il traffico a spostarsi con grande difficoltà creando interminabili file e frequenti ingorghi”.

Gianfranco Spadoni, capogruppo di Lista Per Ravenna – Lega – Popolo della Famiglia, torna a sottolineare il problema di viabilità di queste settimane. La richiesta è di potenziare l’attività del traghetto fra Porto Corsini e Marina di Ravenna.

“In varie occasioni abbiamo evidenziato come l’amministrazione comunale non abbia tentato di coordinare gli interventi anche attraverso accordi programmatici di esecuzione dei lavori mediati anche con Anas proprio per evitare la contemporaneità di esecuzione. Ma nulla è stato fatto e la situazione sta presentando diverse criticità che si ripercuotono immancabilmente sui cittadini e sui turisti. A tal proposito anche il segretario comunale della Lega Luca Cacciatore, molto opportunamente, è intervenuto lamentando, appunto, la mancata pianificazione dei lavori e suggerendo di anticipare le corse del doppio traghetto di collegamento fra le località di Porto Corsini e di Marina di Ravenna. E su tale richiesta il Comune potrebbe intervenire nei confronti di Start Romagna, – di cui detiene una presenza azionaria del 24,50% attraverso Ravenna Holding, – per ampliare il servizio del traghetto al fine di concorrere alla ‘ riduzione del danno ’. In altri termini in queste situazioni di semiparalisi della città anche se dovuta sostanzialmente ad interventi indispensabili di sistemazione e miglioramento delle infrastrutture viarie, sarebbe necessario attivare strategie anche provvisorie per migliorare la viabilità e limitare in parte il disagio.

Oltre ad ogni possibile soluzione che vada nella direzione di ridurre ove possibile i disagi, si chiede in questa fase di potenziare l’attività del doppio traghetto”.