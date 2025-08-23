“In questo periodo di pieno turismo sono in cantiere diversi lavori che, specie nella zona sud di Ravenna, ma non solo, paralizzano la viabilità se non addirittura isolano alcune località del territorio. La percorrenza spesso limitata ad una sola carreggiata con il conseguente rallentamento del traffico o il dirottamento nelle strade interne alla città anche per la chiusura del ponte mobile, crea notevoli disagi”.

Gianfranco Spadoni, capogruppo in consiglio comunale di Lista per Ravenna – Lega – Popolo della Famiglia, analizza la gestione dei cantieri in città.

“La situazione è davvero molto critica anche se i lavori cantierati sono certamente indispensabili, tuttavia sarebbe stata sufficiente una programmazione coordinata e condivisa con Anas proprio per evitare accavallamenti e situazioni come quelle che si stanno verificando ogni giorno. La situazione già critica di per sé, tra l’altro, in questi giorni si sta aggravando per il rientro dalle ferie, e i ‘serpentoni’ di veicoli sono ormai presenti su numerosi percorsi cittadini e della periferia. Proprio in relazione a questa grave situazione della viabilità sarebbe necessaria la presenza della Polizia locale per rendere più fluida e sicura la circolazione. Soprattutto in questa fase di maggiore criticità gli agenti potrebbero svolgere una funzione di estrema utilità per snellire, appunto, una viabilità convulsa e disordinata anche al fine di prevenire possibili incidenti. La situazione descritta rappresenta una nota negativa per la città e non meno anche per il turismo”.