“Ricordo con autentica commozione l’amico Gaetano Gentile per le nostre frequentazioni che risalgono sin dall’epoca in cui lui era segretario politico della Democrazia cristiana della sezione Don Minzoni nella storica sede di via di Roma a Ravenna, mentre io ero un semplice consigliere di prima esperienza. Peccando un pò di presunzione, penso di avere appreso da lui metodo, costanza e serietà, anche se molte volte – come accadeva nella Balena Bianca – le nostre idee non collimavano. La sua grande esperienza amministrativo – contabile resta nota all’intera città di Ravenna, ma desidero anche ricordare il periodo in cui è stato presidente dell’Associazione locale dei diabetici, funzione in cui ha messo a disposizione tutta la sua competenza e passione anche su questo versante ottenendo risultati positivi. Non sono mancate, poi, occasioni di incontro più recenti per problemi di natura personale rigorosamente preceduti sempre da un forte abbraccio.

Lo stesso forte abbraccio che con la stessa intensità invio alla moglie e ai figli. Sentite condoglianze.”

Gianfranco Spadoni