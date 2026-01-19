Weekend di grande prestigio per il Circolo Ravennate della Spada alla Seconda Prova Nazionale di Spada disputata a Legnano, dove i fratelli Francesco e Lavinia Delfino hanno firmato due risultati di assoluto rilievo nella categoria Giovani (Under 20), conquistando rispettivamente la medaglia d’oro e quella d’argento.

Nella prova maschile Francesco Delfino ha dominato la competizione con un percorso impeccabile fin dalla fase a gironi, chiusa a punteggio pieno. Superate senza difficoltà le prime eliminazioni dirette, il ravennate ha alzato ulteriormente il livello nei turni decisivi, imponendosi in assalti molto combattuti fino alla finale, dove ha avuto la meglio sul catanese De Gaetano con un netto 15-8. Un successo che vale non solo il titolo di giornata, ma anche la qualificazione diretta ai Campionati Italiani di categoria.

Il trionfo di Legnano ha aperto a Francesco anche le porte dell’élite internazionale: per lui è infatti arrivata la prima convocazione in Coppa del Mondo Under 20, in programma il 14 e 15 febbraio a Vrsac, in Serbia, oltre alla chiamata al collegiale della Nazionale assoluta che si terrà a Roma nei giorni successivi.

Sul fronte femminile, altrettanto brillante la prova di Lavinia Delfino, capace di raggiungere la finale dopo una serie di assalti intensi e combattuti. Solo nell’ultimo match ha dovuto cedere, chiudendo con un prestigioso secondo posto dopo una finale giocata punto a punto e terminata 11-15. Anche per lei arriva la qualificazione ai Campionati Italiani Under 20.

Ottimi riscontri anche per le altre atlete ravennati: Alice Casamenti, Elena Antonucci e Anna Casamenti staccano il pass per la rassegna tricolore, mentre le gemelle Casamenti chiudono con piazzamenti di valore (21° e 27° posto).

Nelle altre categorie, da segnalare tra gli Assoluti la prestazione di Alessia Pizzini, che con il 15° posto conquista l’accesso ai prossimi Campionati Italiani Assoluti, confermandosi su livelli di eccellenza nazionale.

Un bilancio complessivamente molto positivo per la spedizione ravennate, che conferma il Circolo Ravennate della Spada come una delle realtà più solide e competitive del panorama schermistico italiano.