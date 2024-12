Si chiude con un fine settimana ricco di soddisfazioni il 2024 del Circolo Ravennate della Spada. Si è svolta, a Conselice, la seconda Prova di Qualificazione Regionale di spada, maschile e femminile, categorie Cadetti e Giovani, valida per ottenere il pass per la Seconda Prova Nazionale che si terrà a Catania nel prossimo Febbraio.

La prima giornata di gara era dedicata alla categoria Cadetti, Under 17. Il sodalizio ravennate si presentava solidamente nelle prime posizioni già dal turno dei gironi, con 4 atlete, Elena Antonucci, Mariasole Romanini, Greta Merola e Ginevra Carrozza, nelle prime 10 posizioni, che sono avanzate parallelamente nel tabellone delle dirette, fino al derby ravennate per l’accesso alla semifinale nel quale a prevalere è stata Elena Antonucci grazie alla quale è arrivato il primo bronzo. Per un pugno di stoccate invece Chiara Giardini e Mariagrazia Casadio, non riuscivano ad accedere agli ottavi di finale. L’altrettanto nutrito gruppo della spada maschile, Alan Simone, Pietro Zanzi, Ettore Rossi, Niccolò Pederzoli e Alessandro Brigliadori, pur non raggiungendo gli assalti dei quarti di finale, agguantava ben tre qualificazioni per la prova nazionale, portando così a nove le qualificazioni di giornata, in aggiunta a Lavinia e Francesco Delfino già qualificati in seguito ai risultati della Prima Prova Nazionale.

La seconda giornata vedeva invece in pedana gli atleti della Categoria Giovani, Under 20 ed il Circolo Ravennate della Spada a.s.d. prepotentemente sul podio. L’Oro è arrivato grazie alle stoccate di Matteo Lontani, che, dopo aver concluso la fase a gironi con tutte vittorie, ha disputato la sua gara perfetta scalando il tabellone delle dirette e lasciandosi alle spalle atleti blasonati. Qualificati per la fase nazionale con lui anche Matteo Utili insieme a Marco Merola e Riccardo Gennaro, che si aggiungono al già qualificato Francesco Delfino. Hanno migliorato le loro prestazioni, ma sono rimasti fuori dalla qualificazione Leonardo Bentivogli, Alan Simone, Tommaso Mazzotti, Riccardo De Angelis, Niccolò Pederzoli, Pietro Zanzi, Gioele Trevisan, Ettore Rossi e Lorenzo Santoni, rientrato alle gare dopo un lungo periodo di stop. Bella prova corale anche per le spadiste che in ben nove, tra le tredici iscritte, si sono piazzate nelle prime venti posizioni della classifica provvisoria. Dato il numero elevato delle atlete ravennati, molti sono stati gli assalti che le hanno viste una contro l’altra riducendo la possibilità che giungessero in tante nelle parti alte della classifica. Il caso emblematico è quello di Alice Casamenti che, per arrivare fino al secondo gradino del podio ha dovuto affrontare ben tre compagne di sala , fra le quali la gemella Anna per l’ingresso in semifinale e Lavinia Delfino che ha comunque conquistato un ottimo bronzo. Queste ultime si aggiungeranno dunque alla spedizione siciliana, oltre alle già citate Alice, Lavinia ed Anna, Elena Antonucci, Giada Russo, Rachele Baruzzi, Greta Merola e Mariasole Romanini. Seguono in classifica Chiara Giardini, Mariagrazia Casadio, Greta e Ginevra Carrozza e Serena Merola. Non poteva esserci miglior chiusura di anno per lo staff tecnico e la dirigenza del sodalizio ravennate che in ogni caso non interromperanno l’attività addestrativa neppure durante la pausa natalizia. Già dal primo weekend dopo le feste infatti ricomincerà l’attività agonistica interregionale per gli under 14.