I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Lugo, mercoledì sera hanno arrestato un 34enne ritenuto essere il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’attività si inserisce tra quelle di intensificazione di controllo del territorio finalizzato al contrasto della micro-criminalità e monitoraggio dei luoghi maggiormente isolati, per prevenire e reprimere eventuali attività illegali.

La vicenda ha avuto inizio quando in serata i militari hanno posto la loro attenzione nel centro di Fusignano, al fine di reprimere e prevenire reati contro gli stupefacenti ed il patrimonio e quindi procedere al controllo di quei luoghi individuati quali possibili ritrovi per consumare o spacciare sostanze stupefacenti, visti anche i recenti episodi di micro-criminalità che hanno interessato il territorio comunale

I Carabinieri, nel percorrere le vie isolate della periferia, hanno notato un automobilista che si aggirava in zona con un fare sospetto ed hanno quindi deciso di controllarne i movimenti, notando che con la sua auto si era fermato in un luogo conosciuto come punto di ritrovo di soggetti dediti al consumo di stupefacenti. Pochi istanti dopo, i militari hanno notato che un giovane, già noto per i suoi trascorsi penali, si è avvicinato all’automobilista e velocemente quest’ultimo gli ha consegnato qualcosa attraverso il finestrino ricevendo in cambio del denaro.

I militari sono cosi entrati in azione ed hanno fermato i due individui, accorgendosi immediatamente che l’oggetto dello scambio era un involucro con all’interno della cocaina.

A questo punto, dopo aver avuto la conferma dal giovane che ha ammesso di aver appena acquistato la droga dal conducente dell’auto, i militari hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo che ha ceduto la droga, rinvenendo diverso materiale per la confezione dello stupefacente.

Il 34enne è stato così dichiarato in arresto e giovedì mattina è comparso davanti al Giudice di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, nonché quello di dimora nella provincia di Ravenna.

Inoltre ieri, 10 pattuglie della Compagnia Carabinieri di Lugo, tra le 18.00 e le 06.00 del mattino, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, mediante l’esecuzione di diversi posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione e nei pressi dei centri commerciali maggiormente frequentati: sono state identificate e controllate circa 100 persone