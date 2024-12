La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Al fine di incrementare e tutelare la sicurezza dei cittadini nel periodo delle festività, il Questore di Ravenna, dr. Lucio Pennella, ha disposto un potenziamento di tutte le attività di prevenzione dei reati ed in genere dei comportamenti illegali, che ha coinvolto tutte le articolazioni della Questura e dei Commissariati di Polizia di Stato di Faenza e Lugo.

In tale ambito, nelle prime ore della nottata, a Faenza, una Volante del Commissariato ha proceduto al controllo di un’auto, in sosta con i fari accesi e con a bordo un uomo che sin da subito si è mostrato nervoso alla presenza degli agenti.

In suo possesso, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato 250 grammi circa di droga sintetica, tipo MDPV (Metilenediossipirovalerone), suddivisa in bustine di plastica, 5 grammi di cocaina, ed una decina di flaconcini contenente una sostanza liquida (che ha reagito positivamente alle analisi “antidroga” svolte dalla Polizia Scientifica), svariate pipe per il consumo dello stupefacente e 10.000 euro falsi.

L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi del delitto di detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’operazione, come detto, si inserisce nel contesto dei servizi di prevenzione e controllo che, in vista delle prossime festività di fine anno e sino all’epifania, saranno maggiormente intensificati, con specifiche attività che interesseranno specialmente i luoghi della cosiddetta movida e, in generale, quelli di maggiore aggregazione.