“Continua lo stato di degrado urbano e sociale nella zona di via Malva sud e di via Bova. I residenti dichiarano di non sentirsi affatto sicuri in casa propria o ad uscire di sera a passeggiare”. A dichiararlo è Annalisa Pittalis capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale e Duilio Granito, consigliere comunale.

Da tempo è stata segnalata la presenza di spacciatori e bivacchi: “Visto il continuo via vai dalla stessa zona si presume facciano uso e spaccio di droga. Fra i punti critici si segnala un immobile ormai abbandonato in stato di degrado, una villa utilizzata come dormitorio e ritrovo, la zona artigianale e l’ area adiacente la via Verbano, area di cantiere edile.

Più volte sono state fatte segnalazioni. Abbiamo anche attivato una raccolta firme, già depositata al protocollo circa un mese fa”.

Adesso i residenti chiedono una messa in sicurezza dell’ intero quartiere.

Fratelli d’Italia presenterà un’interpellanza: “Vigileremo affinchè tutti i residenti si sentiranno nuovamente sicuri nel loro quartiere”.