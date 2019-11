La Polizia di Stato ha arrestato E.G.M., 50enne cittadino marocchino, residente a Faenza, per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina.

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dei reati predatori commessi negli ultimi tempi ai danni di abitazioni e attività commerciali del faentino, predisposto dal Questore di Ravenna dr.ssa Loretta Bignardi, nella tarda serata di sabato investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ravenna e agenti della Sezione Volanti del Commissariato di Polizia di Faenza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a ridosso della zona artigianale di Faenza e della via Emilia.

Nel corso del servizio i poliziotti hanno sottoposto a controllo un uomo, a bordo di una Fiat Croma, che transitava nella zona artigianale di Faenza.

Il conducente del veicolo, identificato per il 50enne cittadino marocchino E.G.M., al momento del controllo, ha evidenziato un immotivato nervosismo e non è stato in grado di motivare la sua presenza in quella zona.

I poliziotti hanno così deciso di effettuare una perquisizione dello straniero, estesa al veicolo, che ha consentito di rinvenire a sequestrare due involucri in cellophane risultati contenere, complessivamente, 115 grammi di cocaina, la somma di 410 euro ritenuta provento dell’attività illecita e un telefono cellulare.

E.G.M. è stato condotto in Questura e dichiarato in stato d’arresto per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità di legge, trasferito alla Casa Circondariale di Ravenna in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto.