Un colpo rapido ma maldestro quello messo a segno lo scorso 24 luglio in viale Baracca, a Ravenna, ai danni del negozio di articoli da regalo “Topazio”. Poco dopo le 17 il proprietario ha chiamato i Carabinieri, allertando il numero d’emergenza 112, dopo aver trovato la vetrina d’ingresso in frantumi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il ladro aveva utilizzato un sampietrino per sfondare il vetro, riuscendo così a introdursi all’interno del locale e ad appropriarsi del fondo cassa, circa 300 euro in contanti.

Le indagini, condotte dal Nucleo Radiomobile, hanno permesso di raccogliere rapidamente le testimonianze di alcuni esercenti della zona e di acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza. Proprio da quelle immagini i militari hanno ricavato i fotogrammi decisivi: il volto dell’autore immortalato mentre contava le banconote appena sottratte.

Il ladro, un 33enne straniero già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è stato infine riconosciuto da un Carabiniere durante un controllo nei giorni successivi presso il Comando Provinciale.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per furto aggravato e danneggiamento.