Notte movimentata a Ravenna, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne italiano residente in città, accusato di tentato furto, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo alcune segnalazioni giunte alla Sala Operativa: l’uomo è stato sorpreso dagli agenti mentre cercava di introdursi all’interno di un esercizio commerciale dopo aver infranto la vetrata del negozio.

Alla vista della pattuglia, il giovane ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza sia sul posto che successivamente negli uffici della Questura, dove era stato accompagnato per gli accertamenti di rito.

Dai controlli è emerso che il 24enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro il patrimonio, era anche destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale. Sono inoltre in corso verifiche su altri furti avvenuti in zona con modalità analoghe.

Avvisata l’autorità giudiziaria, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto in attesa delle decisioni del giudice.