“La Provincia ha ufficialmente inserito la SP21 “Bagnara” tra i tratti oggetto di intervento con bonifica profonda, accogliendo la segnalazione e l’interrogazione presentata lo scorso febbraio dal consigliere provinciale Riccardo Vicari (Fratelli d’Italia). L’intervento, che prevede la posa di tappeto in basalto con bitume modificato e la bonifica profonda, rappresenta un passo concreto verso la messa in sicurezza di un’arteria strategica per il territorio.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato, frutto di un lavoro sinergico tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia all’interno della Consulta di Villa San Martino, del Consiglio comunale e della Provincia», dichiara il consigliere Riccardo Vicari. La segnalazione partita dal territorio, rafforzata da un’interrogazione formale in Provincia e successivamente riferita in sede di riunione sulla viabilità, convocata su mia richiesta, ha trovato ascolto e riscontro operativo: è la dimostrazione che quando le istituzioni, animate da spirito di servizio, collaborano, si ottengono risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Un ringraziamento particolare va ai consiglieri di Consulta Walter Bertozzi e Claudio Zanellato, che con determinazione hanno contribuito in modo decisivo a questo risultato. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo percorso, con spirito costruttivo e attenzione al bene comune.”

L’intervento interesserà il tratto compreso tra PK 0+600 e PK 8+100, con particolare attenzione ai punti critici già evidenziati, come l’incrocio con Via Felisio. I lavori miglioreranno la sicurezza stradale e la qualità della viabilità, rispondendo a una necessità più volte espressa dalla comunità locale.

“Su Villa San Martino, però, la nostra attenzione resta alta: ci aspettano altre battaglie sulla SP21. Fratelli d’Italia sarà in prima linea per garantire che nessuna frazione venga lasciata indietro.”

Riccardo Vicari, Consigliere Provinciale Fratelli d’Italia