Sovraindebitamento dovuto alla crisi pandemica ed economica: sottoscritto protocollo per aiutare le persone in difficoltà

Sottoscritto un protocollo d’intesa per contrastare il sovraindebitamento causato dalla crisi economica dovuta alla pandemia. Il protocollo è stato sottoscritto dall’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, dall’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento costituito dagli Ordini dei commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara e dall’Ordine degli Avvocati di Forlì, e da Provincia di Ravenna, Unioni dei Comuni della Bassa Romagna e della Romagna Faentina, Comune di Ravenna, Comune di Cervia e Comune di Russi.

In sostanza, le persone in difficoltà potranno rivolgersi agli organismi di composizione della crisi per far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori. Sarà quindi selezionato un “gestore della crisi”, selezionato tra professionisti commercialisti o avvocati, iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, che seguirà il debitore verso le soluzioni più corrette. Famiglie, piccoli imprenditori o imprenditori agricoli le realtà che ad oggi stanno soffrendo maggiormente la crisi dettata dal coronavirus.