Sovraffollamento: il carcere di Ravenna ospita un numero di detenuti quasi doppio rispetto alle sue capacità

Il carcere di Ravenna ospita quasi il doppio dei detenuti per i quali fu costruito. Sono 85 oggi i detenuti nella casa circondariale di via Port’Aurea. La capienza della struttura è però di 49 persone. Sono i dati, aggiornati al 31 ottobre, forniti dal garante regionale dei detenuti in occasione dei 50 anni della legge sull’ordinamento penitenziario, una legge che volle superare l’approccio punitivo del sistema, per introdurre un modello legato alla riabilitazione della persona. Per il reintegro in società, però, il detenuto deve poter contare su percorsi personalizzati, a partire dal lavoro in carcere, vivendo in spazi adeguati. Tutto reso alquanto difficile, se non impossibile, a causa del sovraffollamento. Sono oltre 4 mila i detenuti nelle carceri emiliano-romagnole. 700 in più rispetto alla capienza complessiva degli istituti.