Con la Cerimonia di sabato 27 settembre,presso il Cinema Mariani di Ravenna, il Festival interamente dedicato al rapporto tra Cinema e Musica ha sancito i nuovi titoli da aggiungere al suo albo d’oro.

Nel corso della serata la giuria del Concorso Internazionale per Lungometraggi (composta dal musicista e compositore Paolo Spaccamonti, dal docente e critico cinematografico Luca Vancini e da Simone Romboli di NOAM Festival)ha assegnato i seguenti premi:

Premio Maurizio Principato al Miglior Contributo Musicale:

IF AFEZ WROTE A HAIKU FOR COWBOYS (Giappone / USA, 2025) di Masahiro Sugano

“Per la capacità di rilanciare il racconto attraverso un’ardita sperimentazione nel montaggio sonoro e visivo”.

Premio alla Miglior Regia:

GOING UNDERGROUND (Italia, 2024) di Lisa Bosi

“Per l’assoluta originalità nell’utilizzo del genere documentario musicale, capace di raccontare un’epoca e una visione del mondo”.

Premio Miglior Film Lungometraggio:

THIS MOUNTAIN IS MINE (Iran, 2024) di Reza Golchin

“Un film capace di conciliare la tradizione cinematografica iraniana e l’originalità di scrittura della storia sospesa tra silenzi e approfondimento psicologico”.

Il voto del pubblico ha attribuito ilPremio al Miglior Film Cortometraggioa: SUNNY MAN(India, 2025) di Sandeep Reddy Sama.

Soundscreen Film Festival renderà accessibili dal 29 settembre al 5 ottobresu https://festival.openddb.it/soundscreen-2025/2 titoli del Concorso Internazionale per Lungometraggi e 6 titoli del Concorso Internazionale per Cortometraggi, un’accurata selezione della recente produzione cinematografica mondiale a tema musicale.