Sounds of EuRoPe, progetto di avvicinamento della cittadinanza all’Unione europea, entrerà nel vivo a partire da settembre, con appuntamenti festosi e informativi di musica, teatro, gioco e festa rivolti soprattutto ai più giovani, diffusi sul territorio provinciale. Il progetto, ideato dal centro Europe direct della Romagna del Comune di Ravenna si è aggiudicato il sostegno della Regione Emilia-Romagna, risultando primo classificato tra le proposte di tanti enti della regione candidate nell’ambito del bando per la promozione della cittadinanza europea 2025.

“Attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea si possono raggiungere e consolidare quei valori – afferma Barbara Monti, assessora alle Politiche europee – che furono la base della nascita dell’Unione europea e che anche oggi si rivelano fondamentali per rendere l’Europa più unita e più forte. Grazie, quindi, al sostegno regionale il Centro Europe Direct ravennate arricchisce la propria offerta e la rete territoriale, potendo raggiungere una grande fetta di cittadinanza. L’iniziativa, che si svolgerà tra settembre e dicembre 2025, si articola in tre linee di azione per esplorare la storia, i valori e la cittadinanza europea attraverso linguaggi coinvolgenti come la musica e il teatro. Per la realizzazione delle attività stiamo collaborando con i Comuni di Russi e Cervia, con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con webradio e associazioni del territorio e particolarmente significativo è il coinvolgimento attivo di una grande squadra composta anche da volontarie e volontari e delle giovani che stanno svolgendo il Servizio civile. A inizio settembre saremo pronti a presentare il calendario completo degli appuntamenti”.

Sounds of EuRoPe sarà presente nelle piazze del territorio con una serie di dj set tematici per esplorare le canzoni dedicate all’Europa e postazioni di coinvolgimento con quiz e giochi. Grazie al progetto saranno proposte alcune repliche dello spettacolo teatrale “L’Europa non cade dal cielo. Cronistoria sentimentale di un sogno, un’idea, un progetto” realizzato da Ravenna Teatro, al quale si legheranno momenti di dibattito e approfondimento con associazioni locali e studenti con un particolare focus sul ruolo della musica pop-rock come veicolo di valori europei. Sounds of EuRoPe promuoverà infine la co-progettazione di playlist musicali che raccontino l’Unione europea e di un evento finale a Ravenna, previsto per dicembre. La festa sarà un momento di aggregazione, musica e confronto su temi scelti dai giovani stessi, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e promuovere la continuità dell’iniziativa negli anni successivi.