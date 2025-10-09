Musica, teatro e partecipazione civica sono il filo conduttore degli appuntamenti “Sounds of EuRoPe” il progetto promosso dal Centro Europe Direct della Romagna, del Comune di Ravenna, in collaborazione con tanti enti del territorio e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del programma per la promozione della cittadinanza europea.

Secondo appuntamento a Ravenna di “Sounds of EuRoPe”, nell’ambito dell’iniziativa Caplet & Friends, organizzata da Confesercenti, sabato 11 ottobre a partire dalle 15 fino alle 18.30, sarà presente in piazza Kennedy un banchetto informativo e una postazione con dj set tematico per esplorare le canzoni dedicate all’Europa, grazie a una playlist musicale che racconta l’Unione europea con un’animazione musicale e giocosa: speciale DJ set proporrà canzoni legate all’Europa, ai suoi valori e alla sua storia. inoltre talk, giochi e quiz sull’Unione europea saranno occasione di divertimento e riflessione.

Durante tutto il pomeriggio previsti giochi, quiz e interviste a cui può partecipare tutta la cittadinanza; inoltre dalle 16.30 alle 18.30 è prevista una diretta su Radio Social Coast.

Per informazioni, è possibile visitare il sito https://www.comune.ra.it/news/sounds-of-europe-ravenna-2025/ o scrivere a europedirectromagna@comune.ra.it