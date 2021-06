Il Ministro della Salute Roberto Speranza è stato in visita in Emilia-Romagna dove ha presenziato alle attività in alcuni hub vaccinali nel modenese e nel bolognese. Durante la visita è stato formalmente sottoscritto l’Accordo di Programma V Fase I Stralcio tra Governo e Regione: l’atto prevede la realizzazione, in Emilia-Romagna, di 38 interventi, per un totale complessivo di 145,4 milioni di euro, di cui 138,1 statali e 7,3 regionali. In programma, Case della salute (nuove o ristrutturate), nuovi Hospice, interventi su strutture ospedaliere, acquisto e ammodernamento di tecnologie biomediche e informatiche. Interventi previsti nei territori di tutte le aziende sanitarie.

Le aree di intervento riguardano l’implementazione dell’offerta delle cure primarie attraverso la realizzazione di nuove Case della salute (8) o la ristrutturazione di Case della salute esistenti (40,6 milioni); il rafforzamento delle cure palliative con la costruzione di due nuovi Hospice (7,5 milioni); il completamento e adeguamento funzionale e normativo di alcune strutture ospedaliere esistenti (55 milioni); l’implementazione (o sostituzione) di tecnologie biomediche (35,1 milioni); il rafforzamento (o ammodernamento) delle tecnologie informatiche (7,2 milioni). Le risorse sono ripartite per ambito territoriale.



All’Ausl della Romagna sono destinati circa 12 milioni, di cui 8,25 per realizzare la nuova Casa della salute di Rimini e 3,75 milioni per la costruzione di un nuovo edificio presso l’ospedale di Ravenna che ospiterà servizi amministrativi.