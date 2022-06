Sottopasso di via Canale Molinetto: si attende il nuovo progetto con le modifiche richieste dal Comune | VIDEO

Si torna a parlare, dopo praticamente un anno di silenzio, del sottopasso di via Canale Molinetto, per il quale, nella primavera del 2021, era partita anche una raccolta firme per chiedere una maggior tutela della viabilità e delle realtà commerciali che sarebbero state coinvolte dal cantiere. Gli imprenditori hanno più volte evidenziato come la clientela andrà a ridursi notevolmente a causa dei lavori. Il tema è stato al centro del consiglio comunale di Ravenna, dove Stefano Donati, consigliere comunale di Viva Ravenna, ha presentato un question time a cui ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte.