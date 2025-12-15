Sottopassaggio Bagnacavallo: continua l’insofferenza verso il cantiere. Doveva terminare a febbraio 2024

Continua a Bagnacavallo l’insofferenza verso il cantiere del sottopasso ferroviario, al centro di proteste nei mesi passati goliardiche a causa dei ritardi nei mesi scorsi. Più volte sono comunque state esposte lamentele nei confronti dell’amministrazione comunale, che a sua volta ha sollecitato Rete Ferroviaria Italiana. Ad inizio dicembre, la giunta di Bagnacavallo e i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’area di lavoro, accompagnata dai responsabili del Gruppo Ferrovie e dell’impresa appaltatrice. L’opera doveva essere conclusa a febbraio 2024. Il termine fu poi posticipato a maggio 2025. Ora l’obiettivo è terminare nel 2026