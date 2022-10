Sabato 22 ottobre alle ore 15,00 torna Sottocasa_22, un progetto dell’associazione Sguardi in camera, che propone percorsi cittadini e azioni artistiche alla scoperta di Ravenna in zone generalmente al di fuori del circuito artistico della città, a partire dai film e dalle fotografie tratte dagli archivi privati dei ravennati. Questa quarta edizione si concentra sul quartiere Darsena – Gulli attraverso la giustapposizione della sua conformazione attuale ad immagini e testimonianze che vengono dal passato, mostrandone quindi la complessa e ricca evoluzione sia nel tessuto urbanistico che in quello sociale e culturale.

In questa seconda tappa di Sottocasa_22 si parte da via Grado 49, a Ravenna alle ore 15,00 per un’esplorazione urbana a piedi dentro al cuore del quartiere Darsena – Gulli, entrando direttamente nelle case e nelle strade, in cui gli spettatori potranno assistere a due installazioni site-specific presso edifici popolari ACER e ascoltare le testimonianze degli abitanti del quartiere.

Il punto di ritrovo e partenza è alle ore 15 presso la sala riunioni della palazzina ACER di via Grado 49, per assistere alla performance Le case parlano, lettura teatrale dell’attrice Paola Baldini. Successivamente si visiterà il condominio ACER di via Gulli 265 in cui verranno proiettati un montaggio di film di famiglia con sonorizzazione dal vivo Soundscape del duo Eco-Phonia formato da Alessandro De Lorenzi e Alice Fabbri. Lungo il percorso si ascolteranno le testimonianze dal quartiere di Aliy Soltan e Roberto Zannoni, coordinati da Anita Guardigli di Asja Lacis.

Al termine della camminata è prevista una merenda presso il centro sociale La Quercia.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al 351.9012185, o scrivendo a sguardiincamera@gmail.com

Sottocasa_22 si articola in tre momenti:

Sabato 15 ottobre– La Darsena in 8mm

L’Itinerario in bicicletta lungo il canale Candiano visto attraverso le cineprese dei cineamatori ravennati, ha ottenuto una grande partecipazione. I partecipanti al percorso sono stati invitati a visionare sui propri smartphone i film di famiglia girati in Darsena tra il 1940 e il 1980 e sono stati guidati alla scoperta della storia del luogo da Laura Gramantieri (guida turistica e fotografa) e dalle testimonianze dei cinedonatori Maria Giulia Benini e Marco Garoni.

Sabato 22 ottobre ore 15,00 – Le case parlano

Esplorazione urbana a piedi dentro al cuore del quartiere Darsena – Gulli

e infine

Dal 30 settembre al 15 ottobre – Mi ricordo, sì mi ricordo

Esposizione degli album con fotografie private realizzati nel corso dei laboratori 2021 e 2022 “Lavori in Comune – Magliette Gialle” del Comune di Ravenna, visitabile fino il 15 ottobre presso CittAttiva in Via Carducci 14

Sguardi in camera APS è un’associazione nata a Ravenna nel 2018 con lo scopo di recuperare e valorizzare gli archivi visivi privati: dalle fotografie alle pellicole familiari nei formati amatoriali 8mm, Super8, 16mm, 9,5mm. La memoria storica, sociale e visiva viene così ritrovata attraverso un accurato lavoro di archiviazione, catalogazione e di raccolta diretta delle testimonianze.

Sguardi in camera è partner di Home Movies – Archivio nazionale del film di famiglia (Bologna)

Paola Baldini

Paola Baldini si diploma come attrice alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha lavorato nei più prestigiosi teatri d’Italia con registi di fama internazionale. Diverse sono le esperienze in campo radiofonico. Nel film Il caso Pantani interpreta Tonina mamma di Pantani. Attualmente lavora come insegnante di recitazione per l’Accademia del Musical e per il Teatro delle Temperie

Ecophonia

Il progetto Ecophonia (Alice Fabbri e Alessandro De Lorenzi) si basa sulla necessità di indagare il paesaggio sonoro attraverso pratiche di field recording e restituzione creativa all’interno di mostre e installazioni dei suoni raccolti ed elaborati. In parallelo ai lavori di sound design, Ecophonia si occupa di avviare percorsi didattici dedicati a ragazzə, volti ad aumentare la consapevolezza dell’universo sonoro circostante tramite l’apprendimento delle pratiche di registrazione e composizione.

La realizzazione di Sottocasa_22 è possibile grazie ai contributi di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e del Comune di Ravenna – Assessorato Politiche Sociali.

Hanno collaborato Acer – Provincia Ravenna, Fiab Ravenna, La Quercia centro sociale e ricreativo, Eco-Phonia, Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia