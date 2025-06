Venerdì 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il coraggio, la forza e la determinazione di milioni di persone costrette a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni: quale miglior occasione per il “gran finale” di Sottocasa Festival, la manifestazione coordinata dall’associazione Sguardi in Camera frutto di un capillare lavoro che per molti mesi ha coinvolto cittadine, cittadini e realtà del territorio in un progetto artistico e sociale multidisciplinare, diffuso e partecipato.

È in programma, alle ore 18, il finissage della mostra fotografica site specific Come sono arrivato qui?, allestita negli spazi dell’ex scuola Drago Mazzini: un percorso espositivo realizzato in collaborazione con Villaggio Globale che testimonia le vicende delle famiglie che a metà degli anni ’90, in fuga dalla Bosnia-Erzegovina, sono giunte a Ravenna, nel quartiere Darsena Gulli, e hanno trovato ospitalità. Fotografie di Delia De Francesco e Massimo Carioti, ricerca e raccolta delle testimonianze curata da Andrea Caccia, Delia De Francesco e Silvia Savorelli.

Sarà inoltre presentato il podcast I luoghi parlano, realizzato con Panda Project Teatro. Il podcast, prodotto in compartecipazione con il progetto Abitare il Territorio 2025, racconta i luoghi, le strade, i palazzi dei quartieri periferici di Ravenna che spesso passano inosservati.

Restano ancora visibili e visitabili le mostre di fotografia en plein air diffuse nei quartieri.

Nel quartiere Darsena Gulli via Lanciani, via Fiume e via Eraclea In/tensione dei fotografi Talita Virgínia e Walter Costa (Tiratura) e Aliy Soltan Toumi e Album di famiglia fotografie di famiglia raccolte con la collaborazione degli abitanti dei quartieri. La mostra è esposta negli sportelli dei contatori delle case ACER di Via Lanciani e via Fiume e nei muri dei palazzi di via Eraclea.

Nel quartiere San Giuseppe (ex Villaggio ANIC), in via Mattei 26, è possibile vedere le mostre In/tensione del fotografo Lorenzo Pasini e Album di famiglia con altre fotografie di famiglia degli abitanti del quartiere che hanno aderito all’ultima campagna di raccolta (2024-25).

Il progetto Sottocasa, che ha vinto il bando ACCCADE della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 2024-25 e con il patrocinio di www.comune.ra.it e della Regione Emilia-Romagna, ha visto coinvolte diverse realtà: Cooperativa sociale Villaggio Globale, Fondazione Home movies Archivio nazionale del film di famiglia (Bologna), ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna Ravenna, Tiratura – didattica ricerca, Panda Project Teatro, Accademia Marescotti, Festival delle Culture, Istituto Comprensivo Darsena, Centro Sociale e Ricreativo La Quercia, Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta sezione di Ravenna e l’architetta Gioia Gattamorta.

Info: 351 9012185, sguardiincamera@gmail.com, https://www.sguardiincamera.it/project/sottocasa/.