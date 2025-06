Nella comunità di Castel Bolognese, nei prossimi giorni, andranno in pensione due medici di Medicina Generale e nel mese di settembre si aggiungerà il pensionamento di una terza dottoressa.

I meccanismi di sostituzione non permettono la ricollocazione contestuale di nuovi MMG , in quanto lo scorrimento delle graduatorie regionali per la copertura di zone carenti già preventivate e la conseguente assegnazione è in corso proprio in questi giorni.

L’Azienda USL in ogni caso sta provvedendo ad identificare la disponibilità di medici da incaricare temporaneamente , in attesa che la selezione in corso consenta a breve di dare risposte di più lunga durata e non solo temporanea.

Purtroppo la comunicazione inviata ai cittadini assistiti dai medici uscenti ha anticipato la corsa all’iscrizione verso nuovi professionisti che sono ancora in fase di assegnazione e che provvederemo ad rendere disponibili il prima possibile.

Ci scusiamo per il disagio procurato ma la contemporanea uscita dei professionisti e la coincidenza nei tempi per le nuove assegnazioni , non ci hanno permesso di allineare le azioni.

Inoltre l’apertura del CAU di Castel Bolognese la prossima settimana (venerdì 27 giugno) potrà servire per rispondere a bisogni non gravi ma emergenti che non possono trovare risposta presso il proprio medico di famiglia.