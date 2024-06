Gym Academy, società affiliata al comitato CSI Ravenna-Lugo e specializzata nell’attività fisica e motoria indoor e open air, nell’organizzazione di corsi per bambini e adulti di ginnastica, yoga, pilates, kung fu, è tra le società inserite nel nuovo progetto avviato sul territorio italiano da Conad.

“Sosteniamo il futuro dello sport” è il titolo dell’iniziativa attraverso la quale Conad insieme ai suoi clienti incentiva lo sport con un contributo concreto alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Nel caso specifico, il club di riferimento è la Gym Academy, a cui è offerta la possibilità di ottenere gratuitamente nuove attrezzature e prodotti sportivi, attraverso una raccolta buoni ed un catalogo riservato e dedicato.

In sostanza, ogni cliente che va a fare la spesa in un supermercato Conad può raccogliere Buoni Sport, da consegnare poi a Gym Academy, che potrà accumulare tali buoni, distribuiti nei punti vendita Conad che espongono il materiale pubblicitario, e richiedere gratuitamente i premi dal Catalogo direttamente dalla propria area riservata.

L’iniziativa è partita lunedì 24 giugno e si concluderà il 15 settembre 2024. Nel catalogo sono disponibili oltre 100 premi a disposizione tra attrezzature e prodotti relativi a più di 10 discipline sportive.

Gym Academy, che nella sua attività ha anche numerosi progetti speciali legati allo sport per disabili, ma anche iniziative di nordic walking, walk & fit e plogging day, ha già perfezionato la sua adesione e invita i clienti di Conad a recarsi nella sua sede di via Bramante 43, a Ravenna, per consegnare i Buoni Sport raccolti. Sarà poi premura dell’associazione, a campagna conclusa comunicare come saranno stati utilizzati questi Buoni Sport.

Per ulteriori info, contattare Gym Academy a questi recapiti: tel. 0544 35730 – info@gymacademy.ra.it