Sabato 16 novembre al teatro Testoni di Bologna si è svolta la fase conclusiva del concorso nazionale per le migliori documentazioni educative sull’educazione all’aperto dal titolo “Outdoor Education– l’educazione si-cura all’aperto” giunto alla sua settima edizione.

Per la categoria della documentazione video è risultata finalista, tra le quattro selezionate, la scuola dell’infanzia Arcobaleno, afferente all’Istituto Comprensivo Europa di Faenza.

Il video presentato dalle insegnanti Alessandra Valtancoli e Cristiana Casadio riguarda l’esperienza delle bambine e dei bambini svoltasi nel corso dell’anno scolastico 2018/2019, relativamente al progetto “Tutti fuori!”, realizzato nell’ambito di una sperimentazione didattica organizzata dal CEAS (centro di educazione alla sostenibilità), in collaborazione col Settore Infanzia dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e con la fondazione Villa Ghigi.

Le insegnanti riportano che l’esperienza è stata senz’altro piena di responsabilità, impegno a tempo pieno, fatica fisica, ma assolutamente gratificante in quanto ha rafforzato l’autonomia, l’autostima, la relazione e gli apprendimenti nei bambini. Hanno condiviso coi bambini la comune esperienza unendosi al loro STUPORE alla scoperta di spazi ”segreti”, consolidando sia il rapporto con i bimbi sia il team di lavoro, in cui ognuna è stata complementare all’altra.

“Si tratta di un ottimo risultato che ci rende orgogliosi del lavoro di squadra svolto a beneficio delle bambine e dei bambini, per promuovere le necessarie opportunità educative in natura” – spiega Simona Sangiorgi assessore alle politiche educative e giovanili di Faenza “e l’eccellente lavoro svolto dalle insegnanti e dal personale di supporto ha portato ottimi frutti”.