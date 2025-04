A partire da lunedì 14 aprile, con l’entrata in vigore del nuovo disciplinare della sosta nel centro storico, in via Mura Gioco del Pallone sarà possibile parcheggiare non solo per i titolari di abbonamento ‘Residenti’, ma anche per gli utenti occasionali. Questi ultimi potranno effettuare il pagamento attraverso il parcometro, posizionato a circa 50 metri prima dell’intersezione con via del Carmine, oppure attraverso l’App MOVS Faenza scaricabile gratuitamente da tutti gli AppStore.

Via Mura Gioco del Pallone rientra nella ZONA C, con tariffa oraria di 0,70 euro (pagamento minimo 0,40 euro), attiva nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Sempre nell’ambito del nuovo disciplinare, in via Mura Gioco del Pallone, via Morini e via Mura Mittarelli sarà inoltre possibile acquistare, da parcometro e APP MOVS, un ticket giornaliero al costo di 4 euro, valido per l’intera giornata.

Per le operazioni di carico e scarico merci e per attività connesse, sarà possibile ottenere, presso tutti i parcometri, un permesso temporaneo per accedere all’Area Pedonale. Questo titolo consente la circolazione e la sosta in ZTL e Area Pedonale, secondo le condizioni indicate dalla segnaletica presente sul posto. Il permesso ha un costo di 5 euro l’ora (non frazionabile) e ha validità a partire da data e ora indicate sullo scontrino.

Infine, il permesso M, rilasciato ai veicoli in uso a Medici di Medicina Generale, Pediatri, Guardie Mediche e Medici al servizio degli istituti INAIL e INPS, consentirà la sosta gratuita e l’accesso in ZTL esclusivamente per il tempo strettamente necessario a effettuare visite domiciliari presso residenti. È obbligatorio segnalare l’orario di arrivo esponendo il disco orario, per un tempo massimo di 60 minuti.