Dalle ore 7.00 del 15/09/2025 alle ore 19.00 del 16/09/2025 è prevista la sospensione della circolazione lungo la strada provinciale 254R “di Cervia” in corrispondenza della rotatoria 5 vie, all’intersezione con le strade comunali via Nuova e via Fossa fino all’intersezione con la strada provinciale 33 Mensa Matellica (dal km 13+780 al km 15+000), nel territorio del comune di Ravenna.
L’interruzione del traffico è necessaria per consentire l’effettuazione di lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale lungo il tratto indicato.
Queste le deviazioni del traffico suggerite:
- tutti i veicoli provenienti da Forlì e diretti a Cervia sulla strada provinciale 254R devieranno sulla strada comunale via Nuova, svoltando a sinistra sulla strada provinciale 33 Mensa Matellica percorrendola fino all’innesto con la strada provinciale 254R e proseguendo su quest’ultima in direzione Cervia
- tutti i veicoli provenienti da Cervia e diretti a Forlì dalla strada provinciale 254R seguiranno il percorso inverso
Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso indicante i percorsi di deviazione.