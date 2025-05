Sorsi & Morsi: un viaggio nei sapori della Romagna all’Albergo del Cuore

Inizia venerdì il ciclo di degustazioni Sorsi & Morsi realizzato da Campagna Amica e Coldiretti in collaborazione con l’Albergo del Cuore. Sarà proprio negli spazi inclusivi dell’Heart Bistrot di via Rocca Brancaleone 42 che avranno luogo le serate di Sorsi & Morsi, dedicate al cibo del territorio con abbinamenti inaspettati a bevande locali: dal vino alla birra, passando per vermouth e gin. A tutte le serate saranno presenti i produttori, per raccontare le loro aziende e i loro prodotti, in giugno anche l’accompagnamento musicale. Il primo evento sarà l’Anima della Collina con i giovani vignaioli, venerdì 16 maggio dalle 20. Prenotazione obbligatoria al 3472346492