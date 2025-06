Quinta tappa, venerdì prossimo, 13 giugno, per “Sorsi & Morsi”, il viaggio nel gusto del territorio promosso da Cooperativa San Vitale Ravenna, Heart Bistrot, Albergo del Cuore, Coldiretti Ravenna e Campagna Amica con il supporto della Camera di Commercio di Ravenna.

Dalle ore 20, l’Heart Bistrot dell’Albergo del Cuore (via Rocca Brancaleone 42, Ravenna) presenta una serata speciale battezzata “L’Infarinata” e dedicata ai lievitati da farine di grani antichi del micropanificio di campagna “Pagnotta” abbinati agli oli extravergini d’eccellenza di Terra di Brisighella.

𝐎𝐥𝐢𝐨 𝐞 𝐩𝐚𝐧𝐞, dunque, saranno i protagonisti dell’appuntamento che come sempre sarà ospitato nella splendida cornice dell’Heart Bistrot e che vedrà protagoniste le aziende agricole della rete Campagna Amica (entrambe presenti al Mercato Contadino coperto di Campagna Amica in via Canalazzo 59, Ravenna).

I panificati arrivano dal micropanificio di campagna Pagnotta gestito dalla fornaia, chef e contadina 𝐒𝐚𝐫𝐚 𝐅𝐮𝐬𝐚𝐫𝐨𝐥𝐢 a Castiglione di Ravenna.

Sara lavora principalmente farine di grani antichi e realizza pasticceria da credenza. Pani con farina di segale, farro, semi profumati, ma anche crostate, pizze e focacce sono solo alcune delle prelibatezze che potrete degustare in abbinamento agli oli DOP di Terra di Brisighella. Una serata tutta romagnola che sarà anche allietata dalle note folk del Trio agricolo da Cesena.

Questo il menù della serata:

Buffet di benvenuto con assaggi di pizza, focaccia, panzanella e degustazione oli extravergini di oliva Dop di CAB – Terra di Brisighella con pane artigianale

(pagnotta farro e grani antichi e pane in cassetta con semi e spezie)

Crostino “altoatesino” con speck e toma

(pane segalino con semi profumati: curcuma, coriandolo e finocchietto)

Crostino con baccalà mantecato (pane 100% segale)

Pappa al pomodoro

Crostata con mascarpone e frutta

fresca di stagione

P𝐫𝐞𝐧𝐨𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐯𝐨𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐭𝐚𝐯𝐨𝐥𝐨 𝐚𝐥 𝟑𝟒𝟕 𝟐𝟑𝟒 𝟔𝟒𝟗𝟐.

Il costo della serata è di 25€ a persona (acqua e coperto inclusi).