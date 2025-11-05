I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno fermato e denunciato in stato di libertà un uomo per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Quest’ultimo infatti, con diversi precedenti penali alle spalle, è stato notato dai Carabinieri in un grave stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente dovuta ad un abuso di sostanze stupefacenti. I militari quindi hanno perquisito il soggetto e lo hanno trovato in possesso di un coltello “a serramanico”, con una lama di quasi dieci centimetri. L’uomo è stato disarmato e portato in caserma dove è stato quindi denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il coltello è stato sequestrato dai militari dell’Arma.