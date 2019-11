Nella giornata del 15 novembre i Carabinieri della Stazione di Godo hanno tratto in arresto un quarantenne rumeno per furto aggravato presso il negozio “OBI” di via Faentina.

Nel tardo pomeriggio una pattuglia della Stazione Carabinieri è stata inviata presso l’esercizio commerciale poiché sul posto gli incaricati alla vigilanza avevano sorpreso un uomo, che, dopo aver manomesso il sistema antitaccheggio, si era impossessato di attrezzi e prodotti elettrici per un valore di circa 170 euro. Per questo l’uomo è stato arrestato.

Stamani, dopo la convalida del provvedimento, il Giudice del Tribunale di Ravenna, a seguito della richiesta dell’interessato, ha concesso i termini a difesa rinviando la celebrazione dell’udienza.