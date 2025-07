Durante l’ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, con l’ausilio del personale del 2° Battaglione Carabinieri Liguria in supporto per il periodo estivo, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, per infrenare la commissione dei reati in genere.

È stato denunciato un 23enne, già noto alle Forze dell’Ordine, che, a seguito di un controllo avvenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria, è stato sorpreso con 5 dosi di cocaina e la somma di 400,00 euro circa, ritenuta essere il profitto dell’attività di spaccio e quindi sottoposta a sequestro assieme alla droga.

I controlli hanno interessato anche locali pubblici ed avventori, al seguito dei quali il titolare di un locale del centro di Milano Marittima e 7 giovani sono stati sanzionati poiché hanno violato il vigente regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cervia. Il primo perché sorpreso a vendere bevande alcoliche dopo le ore 22.00 e gli altri perché le consumavano oltre il predetto orario, in luogo pubblico.

Nel corso del servizio sono state identificate circa 60 persone e controllati numerosi veicoli ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.