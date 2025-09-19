Nel pomeriggio del 18 settembre 2025, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo, un 50enne, per detenzione di circa 2 kg di hashish e di 1 kg circa di cocaina.

In particolare, gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’arrestato, nel territorio della Bassa Romagna. L’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. In passato si era contraddistinto per precedenti reati contro il patrimonio e in materia sempre di stupefacenti.

Il comportamento agitato dell’uomo ha insospettito gli agenti, che hanno quindi proceduto ad una perquisizione dell’immobile.

Gli accertamenti si sono estesi anche ad un capanno vicino all’abitazione, dove gli operatori hanno scovato, nascosti in un grande bidone per uso agricolo, diversi involucri contenenti la droga; presenti anche materiali per il confezionamento (bilancini di precisione e macchina per il sotto vuoto). Verosimilmente a protezione della droga, all’interno del giardino dell’immobile, erano presenti tre cani di grossa taglia.

Al termine degli atti di rito, l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.